Beşiktaş, Hradec Kralove ile Deplasmanda
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Hradec Kralove ile mücadele edecek.
HRADEC Beşiktaş'ın Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Malsovicka Arena
Hakemler: Horatiu Feşnic, Alexandru Cerei, Alexandru Mihai Voda (Romanya)
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Dancak, Darida, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, İlhan Fakılı, Oh
Kaynak: AA
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