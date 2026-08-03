Beşiktaş Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard da ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.