Beşiktaş Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Hradec Kralove ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Trossard ilk kez sahada.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard da ilk antrenmanına çıktı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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