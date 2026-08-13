Beşiktaş, Hradec Kralove'yi Yendi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 74 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 66 Yasin Özcan), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 66 Ndidi), Cerny (Dk. 66 Trossard), İlhan Fakılı (Dk. 87 Rashica), Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak (Dk. 74 Trubac), Horak, Van Buren (Dk. 74 Vlkanova), Sloncik (Dk. 64 Umar), Mihalik
Gol: Dk. 40 Cerny (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 82 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.
Türk temsilcisi, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.
90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Beşiktaş, müsabakayı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
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