Beşiktaş İki Derbi İçin Yabancı Hakem Talep Ediyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş İki Derbi İçin Yabancı Hakem Talep Ediyor

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Özalp, Galatasaray ve Fenerbahçe derbileri için yabancı hakem istedi.

11.03.2025 03:16
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Orhan Özalp, ligde oynayacakları Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde yabancı hakem isteklerine Türkiye Futbol Federasyonundan olumlu cevap beklediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özalp, müsabakanın hakemi Zorbay Küçük ve yardımcılarını eleştirerek, "Bundan tam iki hafta önce, derbiler oynanmadan önce, eğer bir maçta yabancı hakem olacaksa eşitlik ilkesine dayanarak tüm kulüplerin benzer maçlarında özellikle de Beşiktaş'ımızın, Galatasaray ve sonrasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçlarda da yabancı hakem talep ettiğimizi iletmiştik. Ancak bugün maçtan önce yaptığımız açıklamada olduğu gibi henüz resmi başvurumuza Türkiye Futbol Federasyonundan resmi bir cevap gelmedi. Beşiktaş'ın önümüzdeki iki derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili federasyonumuzdan ivedilikle cevap bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özalp, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bugün oynanan maçta da gördüğünüz gibi çok iyi bir ivme yakalamış, çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın maalesef hakemler tarafından nasıl bir duruma maruz bırakıldığını gördünüz. Bugüne kadar Beşiktaş yönetimi olarak başkanımızın iki hafta önce yaptığı açıklama hariç herhangi bir açıklama yapmamaya ve futbolumuzun değerinin yukarıda kalmasına özen göstermeye dikkat ettik. Bu sessizliğimiz Beşiktaş gibi 122 yıllık bir kulübün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın. Biz federasyondan bugünkü maçta da görüldüğü üzere önümüzdeki dönemdeki iki derbi maçımızda yabancı hakem talebimize olumlu cevap verilmesi için hızlıca bu açıklamayı yapmalarını bekliyoruz."

Siyah-beyazlı camianın önünde güzel günlerin olduğunun altını çizen Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, "Türkiye'de futbol değerini yukarı çıkartmak için Beşiktaş olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş olarak iyi bir ivme yakaladık. Bu çizgimizi koruyacağız. Taraftarımıza da bugün çok doğaçlama olarak bu konuda gösterdikleri tepki için, takımlarına sahip çıktıkları için, her zaman bizi destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş İki Derbi İçin Yabancı Hakem Talep Ediyor - Son Dakika

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