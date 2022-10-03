Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael, mücadelenin son dakikalarında yaptığıyla maça damga vurdu.
Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe kalesinde baskısını artıran Beşiktaş, Weghorst ile mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Hollandalı yıldızın kaçırdığı gol ile belki de galibiyetten olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael yedek kulübesinde ilginç bir tepki verdi.
Karşılaşma boyunca kenarda oldukça heyecanlı olduğu görülen Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı gol sonrası adeta yıkıldı. Deneyimli hoca pozisyonun gol ile sonuçlanmamasının ardından kendisini yerlere atarak büyük üzüntü yaşadı. O anlar sosyal medyada da ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti - Son Dakika