Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda - Son Dakika
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Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda

25.02.2022 11:15
Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Demir Grup Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olacağı Demir Grup Sivasspor ile 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

Sadece bir maç golsüz tamamlandı

Taraflar arasındaki 31 lig maçının 30'u gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda - Son Dakika


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