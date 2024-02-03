Beşiktaş ile Trabzonspor 138. kez karşı karşıya

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 138. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 54'e 48 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşmadan Karadeniz ekibi 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Rekabette geride kalan 137 resmi müsabakanın 54'ünü siyah-beyazlılar, 48'ni bordo-mavililer kazandı. 35 mücadelede ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 187 kez fileleri havalandırırken, Trabzonspor ise 156 gol kaydetti.

Ligde 102. maç

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 101 kez mücadele etti. Geride kalan 101 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer de 37 galibiyet aldı. 27 maç ise berabere sona erdi. Kartal'ın 142 golüne, Karadeniz ekibi 118 golle karşılık verdi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı ligde son 6 maçta galibiyeti yok

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı. Karadeniz ekibini son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer de 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. İki takım arasında 16 Ekim 2022'de İstanbul'da oynanan son lig maçı ise 2-2 berabere bitti.

Avcı, Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a yenilmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımında başında Beşiktaş'a yenilmedi. Avcı, siyah-beyazlı takıma karşı çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Abdullah Avcı, Trabzon'da oynanan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Arda Kardeşler düdük çalacak

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi de Turgut Doman olacak. - TRABZON