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Beşiktaş ile Trabzonspor Maçında Arda Kardeşler Hakem Olacak - Son Dakika
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Beşiktaş ile Trabzonspor Maçında Arda Kardeşler Hakem Olacak

Beşiktaş ile Trabzonspor Maçında Arda Kardeşler Hakem Olacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem olarak Arda Kardeşler görevlendirildi. Süper Lig'in diğer maçlarında ise farklı hakemler düdük çalacak.

01.02.2024 12:03
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Trendyol Süper Lig'de 24. hafta görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 3 Şubat Cumartesi ve 4 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında pazar günü İstanbul'da oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Süper Lig'de 24. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Trabzonspor Maçında Arda Kardeşler Hakem Olacak - Son Dakika
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