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Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük İlk Yarıda 0-0 Berabere - Son Dakika
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Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük İlk Yarıda 0-0 Berabere

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük İlk Yarıda 0-0 Berabere
13.01.2024 - 20:05,
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Rashica, Salih Uçan, Fernandes, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Güven Yalçın, Eysseric, Can Keleş, Lasagna

Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Zaynutdinov (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.

6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.

37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük İlk Yarıda 0-0 Berabere - Son Dakika
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