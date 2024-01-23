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Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı ve net fırsatları değerlendiremedi.

Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı
23.01.2024 - 20:57,
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Ege Tıknaz, Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Akintola, Emre Akbaba, Nourani, Barasi

Sarı kartlar: Dk. 29 Barasi, Dk. 36 Akintola, Dk. 37 Michut (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 37 Tayfur Bingöl (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

22. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında Zaynutdinov'un uçarak kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada Fernandes'in ön direğe ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

35. dakikada orta alanın sağından aldığı topla hareketlenen Rashica'nın Gravillon'dan sıyrıldıktan sonra uzak direğe şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

45. dakikada Svensson'un sağdan sert ortasında penaltı noktası civarında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor Arasındaki Maçın İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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