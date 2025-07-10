Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında St. Pölten ile karşı karşıya geldi. NV Arena Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Semih Kılıçsoy, 53. dakikada Salih Uçan kaydetti.
Siyah-beyazlıların yeni transferi olan Tammy Abraham, henüz hazır olmadığı gerekçesiyle karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
İlk maçında galibiyete uzanan Beşiktaş, sıradaki maçında 16 Temmuz'da Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı - Son Dakika
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