Beşiktaş İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
Beşiktaş İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı

19.03.2026 21:04
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık skorla ilk yarıyı önde bitirdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Allevinah, Benedyczak

Goller: Dk. 11 Oh, Dk. 45+2 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Cafu, Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 16 Emre Belözoğlu (Teknik direktör) (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısını siyah-beyazlılar, 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.

22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.

45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş İlk Yarıyı 2-0 Önde Tamamladı - Son Dakika
