Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Daniel Amartey, 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transferi için uzun zamandır uğraş verdiği Daniel Amartey, siyah-beyazlılar için 05.30'da İstanbul'a gelecek.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı ismin İstanbul'a geliş tarihi kesinleşti. Amartey 2 1 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.