Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Daniel Amartey, 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Daniel Amartey, 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek

20.07.2023 23:56

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ganalı savunmacı Daniel Amartey, 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek. Siyah beyazlıların uzun süredir pazarlıklarını yürüttüğü Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı ismin İstanbul'a geliş tarihi kesinleşti. Amartey 21 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak. Beşiktaş'tan senelik 1.7 milyon Euro kazanacak olan tecrübeli oyuncu, sağlık kontrolü ve resmi işlemlerin ardından Almanya'daki kampa katılacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transferi için uzun zamandır uğraş verdiği Daniel Amartey, siyah-beyazlılar için 05.30'da İstanbul'a gelecek.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Amartey ile her konuda anlaşıldı ve Ganalı ismin İstanbul'a geliş tarihi kesinleşti. Amartey 2 1 Temmuz Cuma günü sabaha karşı saat 05:30 sularında İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında resmi imzasını atacak.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

1 Temmuz itibariyle Leicester City'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Siyah-Beyazlılar'ın 2+1 yıllık sözleşme teklifine 'evet' demişti.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Daniel Amartey, 21 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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