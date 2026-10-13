Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la oynayacağı maçı Belçikalı Visser yönetecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la oynayacağı maçı Belçikalı Visser yönetecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Mücadele 15 Ekim Perşembe TSİ 22.00'de Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda Alman ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya Bundesliga takımı TSG Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim Perşembe akşamı Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ile Michele Seeldraeyers yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kevin Van Damme olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Bram Van Driessche görev yapacak.

Kaynak: İHA
TSG 1899 HoffenheimBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Ne İsviçre ne Amerika Bu güzellik Doğu Anadolu’da Ne İsviçre ne Amerika! Bu güzellik Doğu Anadolu'da
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:53
Aziz Yıldırım’a kötü haber Ocakta gelecek demişti, Çin’e imza attı
Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la oynayacağı maçı Belçikalı Visser yönetecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei