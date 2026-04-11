Beşiktaş\'ın Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü 2026 1. olağan divan kurulu toplantısı, birlik mesajlarıyla başladı.

Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Ahmet Ürkmezgil, "Bu kulübün gücü, hiçbir zaman yalnızca sahada kazanılan kupalardan gelmedi. Bu kulübün asıl gücü; tribünde omuz omuza oturan taraftardan, fedakarca görev yapan yöneticiden, geçmişine sahip çıkan üyeden beslendi. İşte bu yüzden bugün hepinize seslenirken aklımda tek bir kelime var, birlik. 'Birlik Divanı' sloganıyla yola çıktık ve bu birlikteliği sağlamak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Akaretler'deki eski kulüp binasında yapımı devam eden Süleyman Seba Müzesi'nin mayıs ayı sonunda açılacağını kaydeden Ürkmezgil, "Bu müze, yalnızca vitrinlerde duran kupalardan ve fotoğraflardan ibaret olmayacak. Bu mekan; Beşiktaş'ımızın hafızasını, Süleyman Seba'nın ruhunu ve bu camianın onlarca yıllık birikimini gelecek nesillere aktaracak yaşayan bir alan olacak. Bu alanda divan kurulu üyelerimizi, genel kurul üyelerimizi, iş insanlarımızı, eski sporcularımızı ve genç öğrencilerimizi birbirinden farklı kişilerle düzenli olarak bir araya getirmeyi planlıyoruz. Onların fikirlerini dinleyeceğiz, Beşiktaş için yeni projeler üreteceğiz. Kayda değer her fikri yönetim kurulumuzla paylaşacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:20:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.