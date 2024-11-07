Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu

Beşiktaş\'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu

Novi Pazar Futbol Takımı'nda forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adem Ljajic, Sırp takımının basketbol takımıyla da sözleşme imzaladı. Ljajic, hem futbol hem de basketbol oynayacak.

07.11.2024 19:06
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Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, dünya spor tarihine geçecek bir harekete imza attı.

BASKETBOLCU OLDU AMA FUTBOLU DA BIRAKMADI

Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar'da forma giyen Ljajic'in, aynı zamanda kulübün basketbol takımında da forma giymeye başlayacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının da Sırp yıldız ile sözleşme imzaladığı ve tecrübeli futbolcunun hem futbol takımında hem de basketbol takımında forma giyeceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon ülkesine dönen Adem jajic, bu sezon Novi Pazar formasıyla 14 maça çıktı. 33 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol 6 asistlik performans gösterdi. Tecrübeli isim, Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük formaları da giymişti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski futbolcusu, basketbolcu oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mesko Aljovic:
    benim öz hemşerim olur..Ancak bu kadar lakayt bir kariyer olmaz.. 3 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Zaten futbol dan anladığı yok 2 1 Yanıtla
  • res:
    Eski Beşiktaşlıdır normal bir öyle bir böyle 1 0 Yanıtla
  • Murat E:
    Voleybolcu değil miydi yaaıuıvv 0 0 Yanıtla
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