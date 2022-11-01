Sergen Yalçın, Fener'in genç yeteneği Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: Gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu

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Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra uzun süre sessizliğini koruyan teknik direktör Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için dedikleri dikkat çekti.

Sergen Yalçın'ın Arda Güler için dedikleri şöyle:

"AVRUPA'DA BÜYÜK İŞLER YAPABİLİR"

"Arda Güler, benim gözümle gördüğüm en yetenekli yerli futbolcu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bir aksilik olmazsa bence çok büyük oyuncu olur Arda Güler, Avrupa'ya gider. Yıldız oyuncu. Biz herkese 'yıldız' diyoruz ama bu öyle değil. İnşallah bozulmaz, sağlam gider. Avrupa'da büyük işler yapabilir.

"ARDA GÜLER'İ İZLEMENİN ZEVKİNİ YAŞAYALIM"

Hocası her gün onunla beraber, bizden daha iyi bilir. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Antrenmanını, maçını, yemeğini, fizik gücünü görüyor. Arda Güler, inşallah beni geçer, geçsin. Çok daha büyük bir futbolcu olsun. İzlemenin zevkini yaşayalım.

"KAFASI ÇOK ÇALIŞIYOR"

Son 10 dakikalık bölümde Arda Güler oyuna girdi, seyrettim. Ben başka gözle bakarım oyuncuya. Topu alışına, ne düşündüğüne, nereye atıyor diye düşünüyorum. Kafası çok çalışıyor Arda Güler'in. Arda Güler inşallah 1-2 sene sonra Avrupa'ya, Real Madrid'e gider. Ülkemizi temsil eder. Hepimiz gurur duyarız. Ben böyle olmasını isterim."