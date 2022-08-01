Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes mekan çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi darp etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes mekan çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi darp etti

01.08.2022 09:15

Beşiktaş'ın eski futbolcusu, İran'ın Sepahan takımına transfer olan Manuel Fernandes, takımla birlikte kamp yapmak için Kocaeli'ye geldi. Gündüz antrenman yapan futbolcu, gece ise İstanbul Kuruçeşme'de bulunan bir mekana gitti. Fernandes, mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Gazeteci Mustafa Ağdağ, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti. Fernandes ve menejeri olduğunu söyleyen kişi, Ağdağ'ın üzerine yürüyerek darbetti.

TAKIM KAMPTA, FERNANDES GECE KULÜBÜNDE

Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi. Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı. İkili arasında arbede yaşandığı sırada, Ağdağ'ın üzerine yürüyen Fernandes'in de gazeteciyi yumrukladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Saldırıya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.

DARP RAPORU ALAN AĞDAĞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes mekan çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes mekan çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi darp etti - Son Dakika
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