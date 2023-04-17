Beşiktaş'ın gönderdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de büyük ses getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın gönderdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de büyük ses getirdi

17.04.2023 14:38
Beşiktaş'ın gönderdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de büyük ses getirdi

Tyler Boyd, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra MLS takımı Los Angeles Galaxy'e transfer oldu. Siyah-Beyazlı ekipte beklenenin çok altında kalan Boyd, Los Angeles FC ile oynanan maçta attığı golle, ABD'de geniş yankı buldu.

MLS'te oynanan mücadelede LA Galaxy, sahasında Los Angeles FC'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanırken, eski Beşiktaşlı Tyler Boyd'un attığı gol büyük ilgi gördü.

VELA DUBLE YAPTI

Maçta LAFC'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 68.(p) dakikalarda Carlos Vela ile 70. dakikada Ryan Hollingshead attı. LA Galaxy'nin golleri ise 41. dakikada Tyler Boyd ve 84. dakikada Marco Delgado'dan geldi.

BOYD'DAN ENFES GOL

41. dakikada fileleri havalandıran Tyler Boyd'un golü ise büyük alkış aldı. Ceza sahasının bayağı gerisinden fileleri bulan futbolcunun golü sosyal medyada elden ele dolaştı.

Gol anı:

Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de gündeme oturdu
Görüntü: Apple TV
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de gündeme oturdu
Görüntü: Apple TV
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de gündeme oturdu
Görüntü: Apple TV
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de gündeme oturdu
Görüntü: Apple TV
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de gündeme oturdu
Görüntü: Apple TV
YORUMLAR
500
Bir grup insanın Los Angeles'ta bulunan benzin istasyonunu yağmalaması sonucu binlerce dolarlık ürünler duman oldu Bir grup insanın Los Angeles'ta bulunan benzin istasyonunu yağmalaması sonucu binlerce dolarlık ürünler duman oldu NBA'de Heat, normal sezon lideri Bucks'a karşı ilk maçı kazandı NBA'de Heat, normal sezon lideri Bucks'a karşı ilk maçı kazandı

Los Angeles, Apple, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın gönderdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de büyük ses getirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Beşiktaş'tan yeni sezon için güçlü hamle! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı
15:51 Hükümetten kamu çalışanlarına yeni öneri: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam
15:40 Son Dakika: Hükümetten kamu işçisi içini yeni teklif: 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam
15:34 Son Dakika: Beşiktaş'tan yeni sezonun ilk transferi! Masuaku'nun bonservisi resmen alındı
15:33 7 yıllık evliliğindeki krizleri anlatan Eylül Öztürk, boşanma iddiasını yalanladı: Kurtarmaya çalışıyoruz
15:32 Son Dakika! İstanbul Finans Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
15:26 Sandıklar e-Devlet üzerinden açıklandı! 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
15:20 Son Dakika: 14 Mayıs'ta seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi
15:19 "Negreira olayı" ile ilgili konuştu! Barcelona Başkanı Laporta, Real Madrid'i topa tuttu
15:13 "Negreira olayı" ile ilgili suskunluğunu bozdu! Barcelona Başkanı Laporta'dan Real Madrid'e yaylım ateşi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2023 16:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın gönderdiği Tyler Boyd, maçta yaptığıyla ABD'de büyük ses getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement