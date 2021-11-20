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Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'dan Alanya mağlubiyeti sonrası acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum - Son Dakika

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'dan Alanya mağlubiyeti sonrası acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum

20.11.2021 22:45
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'dan Alanya mağlubiyeti sonrası acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum

üper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca ilk kez bu kadar çaresiz kaldıklarını belirtirken, "Bu maçın açıklamasını yapamıyorum. Bugün psikolojik, oyunsal hem de sonuç anlamında artık dibe vurduğumuz bir akşamdı. İki seneden bu yana bu kadar çaresizce kenarda oturduğumuzu, çaresizce oyunu izlemek zorunda kaldığımızı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"OYUNCULARIN DAHA FAZLA MÜCADELE ETMESİ GEREKİYOR"

Daha önce oynanan oyunlarda mücadele, kazanma arzusu, pozisyonlar varken bugün oyun anlamında dibe vurduğumuzu düşünüyorum. O yüzden çok üzgünüz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Göreve başlayalı 2 yıl oldu. Bazen futbolda beklentilere cevap veremiyor, beklentilerin çok gerisinde kalıyorsunuz. Sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi olmadığı zaman sorumlu tabii ki ben oluyorum. Bir an önce toparlanmak ve ayağa kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların da buna cevap vermesi gerekiyor. Oynayan oyuncular çünkü. Onların daha sağlam durması ve daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Enerjinin yüksek olması, çok daha fazla kazanma arzusu gerekiyor. Bunların maalesef çok altındayız.

"BU MAÇIN AÇIKLAMASINI YAPAMIYORUM"

Bugünkü oyunun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Maalesef bugünle ilgili 'Şöyle oldu, böyle oldu.' diyemiyorum çünkü hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Her konuda aşağıdaydık. Bu maçın açıklamasını yapamıyorum. Bugün psikolojik, oyunsal hem de sonuç anlamında artık dibe vurduğumuz bir akşamdı. İki seneden bu yana bu kadar çaresizce kenarda oturduğumuzu, çaresizce oyunu izlemek zorunda kaldığımızı hatırlamıyorum.

"SAHADA MAALESEF CEVAP ALAMIYORUZ"

Bu kadar motivasyonu düşük, oyundan uzak, mücadele etmeyen bir oyuncu grubu... Bunun nedenlerini araştırıyoruz ama bugünün sebebini söyleyemem. Bu kadar çaresiz bir oyun, bu kadar çaresiz oturan bir teknik ekip. Oyuncu değişikliği yapıyoruz, oyunu değiştirmeye çalışıyoruz ancak sahada maalesef cevap alamıyoruz. Ortada bir oyun yoktu.

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'dan Alanya mağlubiyeti sonrası acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'dan Alanya mağlubiyeti sonrası acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'dan Alanya mağlubiyeti sonrası acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum - Son Dakika
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