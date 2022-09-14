Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna kattığı İngiliz isim Nathan Redmond, kendi ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, atmosfer karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

"PREMİER LİG'DEN ÖZÜR DİLERİM AMA AVRUPA'DA BUNDAN DAHA İYİ ATMOSFER YOK"

Beşiktaş'ın yaz dönemi transferlerinin en önemli futbolcularından olan Nathan Redmond, İngiliz basınına verdiği demeçlerde Türkiye'de ki atmosferden nasıl etkilendiğini anlattı. Redmond, "Durmadan tezahüratların yapılması, top rakipteyken sürekli ıslık çalınması inanılmazdı, adeta sağır oldum. Premier Lig'den özür dilerim ama Avrupa'da bundan daha iyi bir atmosfer yok." ifadelerini dile getirdi.

İşte Siyah-Beyazlı ekibin yeni transferi Nathan Redmond'un açıklamalarından satır başları;

"TESADÜF ESERİ UÇAĞI BEKLERKEN DAVİD BECKHAM İLE KARŞILAŞTIM"

"Bu benim sahip olduğum konfor alanımdan çıkmak için bir şanstı. Tesadüf eseri uçağı beklerken David Beckham ile karşılaştım. Onunla bu konu hakkında konuştum ve kariyerinin en güzel anılarından bazılarının yurtdışında oynarken olduğunu belirtti.

"MUHTEMELEN BENİMLE AYNI POZİSYONDAYDI"

Muhtemelen benimle benzer bir pozisyondaydı. Yeni bir başlangıcın ve farklı bir şeyin tadını çıkarmak ve yeni bir şeyler öğrenmek için İngiltere'nin dışına çıkmak istedi.

"ŞİMDİYSE BU HARİKA ŞEHRİ YAKINDAN TANIMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Şimdiyse bu harika şehri, kültürü ve bu kadar insanı kendisine aşık eden takımımı daha yakından tanımak için sabırsızlanıyorum."