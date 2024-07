Beşiktaş\'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı

Spor

Copa America'da Kanada'yı 2-0 yenerek finale kalan Arjantin'de, yıldız futbolcu Angel Di Maria da milli takımdaki son maçına çıkacak. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 78. dakikada yerini Nicolas Gonzalez'e bırakan Di Maria, maçın ardından verdiği röportajda duygusal bir açıklama yaptı.

"BU FORMA İÇİN HAYATIMI VERDİM"

Arjantin basınından D Sports'a konuşan 36 yaşındaki futbolcu, gözyaşları içinde verdiği demeçte "En iyi şekilde bitirmeyi umuyorum. Sadece çalışıyorum, yapmam gereken işi yapıyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son dönemde işlerin yolunda gitmediği zamanlar da oldu ama bu forma için hayatımı verdim" ifadelerini kullandı.

"MESSI'NİN SÖYLEDİKLERİ BENİ GURURLANDIRDI"

Messi'nin maçta önce kendisiyle konuştuğunu belirten Di Maria "Beni her zaman destekleyen herkese, aileme ve bana her şeyi veren bu takıma minnettarım. Bugün sahaya çıkmadan önce Leo (Messi) benim için finale çıkmak istediklerini söyledi ve bu beni çok gururlandırdı. Son dönemde elde ettiğim her şeyi hepsiyle birlikte başarma fırsatına sahip olmak benim için gurur kaynağı" dedi.

"KARARIM DEĞİŞMEYECEK"

Arjantin Milli Takımı'nda ayrılma kararının değişmeyeceğini vurgulayan yıldız futbolcu, "Milli takımla oynayacağım son maça hazır değilim ama zamanı geldi. Bunu böyle hayal etmiştim ve bunu başardım, bir finale daha ulaştım. Takım arkadaşlarım geri dönüşün olmadığını, kararımın kesin olduğunu biliyor ve verdiğim kararı destekliyorlar. Geriye tek bir maç kaldı ve ben de bunu istiyordum. Devam edebilirdim ama bence en uygun zaman geldi, karar verildi. Vermem gereken her şeyi verdim. Arjantin maçlarında da onları izlemek için orada olacağım" diye konuştu.