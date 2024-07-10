Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimler arasında yer alan Ange Di Maria, Copa America finalinin ardından Arjantin Milli Takımı'na veda edeceğini ve bu kararının değişmeyeceğini açıkladı. Finale kaldıkları maçın ardından oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Di Maria, "Bu forma için hayatımı verdim" diye konuştu.

10.07.2024 15:51  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Copa America'da Kanada'yı 2-0 yenerek finale kalan Arjantin'de, yıldız futbolcu Angel Di Maria da milli takımdaki son maçına çıkacak. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 78. dakikada yerini Nicolas Gonzalez'e bırakan Di Maria, maçın ardından verdiği röportajda duygusal bir açıklama yaptı.

"BU FORMA İÇİN HAYATIMI VERDİM"

Arjantin basınından D Sports'a konuşan 36 yaşındaki futbolcu, gözyaşları içinde verdiği demeçte "En iyi şekilde bitirmeyi umuyorum. Sadece çalışıyorum, yapmam gereken işi yapıyorum ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son dönemde işlerin yolunda gitmediği zamanlar da oldu ama bu forma için hayatımı verdim" ifadelerini kullandı.

"MESSI'NİN SÖYLEDİKLERİ BENİ GURURLANDIRDI"

Messi'nin maçta önce kendisiyle konuştuğunu belirten Di Maria "Beni her zaman destekleyen herkese, aileme ve bana her şeyi veren bu takıma minnettarım. Bugün sahaya çıkmadan önce Leo (Messi) benim için finale çıkmak istediklerini söyledi ve bu beni çok gururlandırdı. Son dönemde elde ettiğim her şeyi hepsiyle birlikte başarma fırsatına sahip olmak benim için gurur kaynağı" dedi.

"KARARIM DEĞİŞMEYECEK"

Arjantin Milli Takımı'nda ayrılma kararının değişmeyeceğini vurgulayan yıldız futbolcu, "Milli takımla oynayacağım son maça hazır değilim ama zamanı geldi. Bunu böyle hayal etmiştim ve bunu başardım, bir finale daha ulaştım. Takım arkadaşlarım geri dönüşün olmadığını, kararımın kesin olduğunu biliyor ve verdiğim kararı destekliyorlar. Geriye tek bir maç kaldı ve ben de bunu istiyordum. Devam edebilirdim ama bence en uygun zaman geldi, karar verildi. Vermem gereken her şeyi verdim. Arjantin maçlarında da onları izlemek için orada olacağım" diye konuştu.

Beşiktaş\'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı

Angel Di Maria, Lionel Messi, Beşiktaş, Arjantin, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Beşiktaşın adıyla haftalardır reklam yapiyosun gel yada gelme fatketmez reklam paramızı gönder sana 10 milyon euro ceza kestik 7 1 Yanıtla
    Seçkin Aktürk: di maria mi daha global isim bjk mi bi düşün istersen ?????? 2 3

16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 17:21:58. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement