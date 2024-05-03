Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırdı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırdı

Beşiktaş\'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırdı

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor karşısında attığı golle bu sezon 5. golüne ulaştı. Rashica, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 5 gol, 5 asist yaparak toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.

03.05.2024 22:09
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Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırarak bu sezon 5. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor karşısında 65. dakikada takımının 2. golünü kaydetti. Rashica böylece bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 5 gol, 5 asist olmak üzere 10 gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 28 müsabakada görev alan Kosovalı oyuncu, Sivasspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor (2) ve Fatih Karagümrük ağlarını sarsmayı başardı. Milot Rashica, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Konyaspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü mücadelelerinde de 1'er asist yapma başarısı gösterdi.

Çaykur Rizespor müsabakasına 11'de başlayan Rashica, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, Çaykur Rizespor ağlarını havalandırdı - Son Dakika
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