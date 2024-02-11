Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş\'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Yeni transferler Ernest Muçi ve Al Musrati kadroda yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Beşiktaş'ın 22 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

11.02.2024 15:23
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni transferleri Ernest Muçi ve Al Musrati de kadroda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Yeni transferler Ernest Muçi ve Al Musrati kadroda yer alırken, Antalyaspor mücadelesinin ardından uyluk iç adale grubunda ağrı hissetmesi nedeni ile yapılan risk analizinde yaralanma açısından yüksek risk saptanan Milot Rashica ve sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) gerilme ve ödem olan Rachid Ghezzal ile sahaya dönüş süreçleri devam eden Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson ve Yakup Arda Kılıç Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmediler.

Beşiktaş'ın 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Joe Worrall, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Al Musrati, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Umut Meraş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
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