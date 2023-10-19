Beşiktaşlı Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu

Hani mücadeleniz Hamas\'laydı, bu görüntüye ne diyeceksin?

Bir döneme damga vuran dev firma 14 bin kişiyi işten çıkaracak

Biden\'ın ardından o da destek için soluğu İsrail\'de aldı

Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nın Finalndiya'yı 2-1 mağlup ettiği EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında tarihe geçti. 2 kez fileleri havalandırarak duble yapan Kazak futbolcu, milli takımının tarihinde en fazla fileleri havalandıran futbolcu oldu.

TARİHE GEÇTİ

Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 14 gol atma başarısı gösterdi. Kazakistan'da 25 yaşındaki futbolcudan daha fazla gol atan bir isim bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 1 GOL ATTI

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u 4.5 milyon euro bonservis karşılığında CSKA Moskova'dan transfer etti. Siyah-beyazlılarla 10 maça çıkan Kazak futbolcu, 1 gol kaydetti.