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Beşiktaşlı Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu - Son Dakika

Beşiktaşlı Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu

Son Güncelleme: 19.10.2023 11:04

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov, milli takım forması altında Finlandiya'ya attığı gollerle tarihe geçti. Henüz 25 yaşında 14 gole ulaşan Zaynutdinov, Kazakistan tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nın Finalndiya'yı 2-1 mağlup ettiği EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında tarihe geçti. 2 kez fileleri havalandırarak duble yapan Kazak futbolcu, milli takımının tarihinde en fazla fileleri havalandıran futbolcu oldu.

TARİHE GEÇTİ

Bakhtiyor Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 14 gol atma başarısı gösterdi. Kazakistan'da 25 yaşındaki futbolcudan daha fazla gol atan bir isim bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'TA 1 GOL ATTI

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u 4.5 milyon euro bonservis karşılığında CSKA Moskova'dan transfer etti. Siyah-beyazlılarla 10 maça çıkan Kazak futbolcu, 1 gol kaydetti.

Kazakistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaşlı Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu - Son Dakika
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