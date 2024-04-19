Beşiktaş'ın Kongolu santrforu Jackson Muleka, MKE Ankaragücü'ne karşı attığı golle gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın Kongolu santrforu Jackson Muleka, MKE Ankaragücü'ne karşı attığı golle Süper Lig'de tam 5 ay sonra gol sevinci yaşamış oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Muleka'nın golleriyle galibiyete uzandı. Takımının ikinci golünü kaydeden Jackson Muleka, böylelikle uzun süreli gol sessizliğini de bozdu. Ligde en son 12. haftada 1-0 kazanılan Başakşehir müsabakasında 12 Kasım 2023 tarihinde rakip fileleri sarsan Kongolu oyuncu, ilerleyen süreçte çıktığı 16 maçta skor katkısı verememişti. - İSTANBUL
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Stelios Kitsiou'nun sert faulü sonrasında futbolcular birbirine girdi. Hakem, olaya müdahale ettikten sonra Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'a sarı kart gösterdi.
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