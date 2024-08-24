Beşiktaş'ın Lugano maçında hakem belli oldu

Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş'ın tur mücadelesinde Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Petrescu düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcel Birsan oldu.

Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi Catalin Popa; AVAR hakemi ise Andrei Chivulete olarak açıklandı.