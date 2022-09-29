Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 karşılaşmada da ilk 11'de çıkan Salih Uçan, bu mücadelelerde bir gol bir de asist üretti. Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları kadrosuna alınmamasıyla ilgili konuşan Beşiktaş'lı orta saha oyuncusu, Kuntz'a karşı çok sert ifadeler kullandı.

"A MİLLİ TAKIMA GİTMEYECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Milli takım ortamını çok iyi bildiğini söyleyen Beşiktaş orta sahası Salih Uçan, "Ben milli takım ortamını çok iyi bilen biriyim.Şu süreci anlatayım. Milli takıma gitmeyeceğimi biliyordum. Sebebini söyleyeyim. Milli takım kamplarından önce gizli bir aday kadro açıklanır, bunda da pasaport işlemleri için aranırsınız ya da doktor arar. Alanyaspor dönemimde de Şenol hoca beni milli takıma çağırmıyordu. Ama her zaman ben aday kadronun içindeydim. Çünkü beni iletişimciler arıyorlardı." dedi.

"SAYGI DUYAMAYACAĞIM"

Sert bir şekilde A Milli Takım teknik direktörü Kuntz'u eleştiren Salih Uçan, "Bu aday kadronun neredeyse 40 kişinin bile arasında olmamak bana yapılmış ciddi bir saygısızlıktır. Bunu asla kabul etmiyorum. Bana saygı göstermeyenlere karşı da saygı duyamayacağım. Bu nettir benim için." ifadelerini kullandı.

"BU SAYGISIZLIĞI KABUL EDEMEM"

Düşündükçe sinirleniyorum diye sözlerine devam eden Uçan, "40 kişinin arasında olamayacak kadar bir durumum da yoktu. Bu saygısızlığı kabul edemem açıkçası. Düşündükçe sinirleniyorum, 'Şu yüzden almamıştır' demek bile istemedim kendime. Keşke Salih Özcan sakatlanmasaydı, 'tekrar çağrılmadı' diye haber oldu. O sürecin uzaması da üzdü biraz." şeklinde konuştu.