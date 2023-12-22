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Beşiktaş'ın Rıza Çalımbay ile ikinci dönemi hayal kırıklığı oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Rıza Çalımbay ile ikinci dönemi hayal kırıklığı oldu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, ikinci döneminde 7 maça çıkabildi ve takımı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle yönetti. Beşiktaş, Süper Lig'de RAMS Başakşehir ve Yılport Samsunspor'a üstünlük sağlarken, Corendon Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Club Brugge'ye 5-0 yenilen Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş\'ın Rıza Çalımbay ile ikinci dönemi hayal kırıklığı oldu
22.12.2023 - 11:33,
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Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbol takımının başındaki ikinci döneminde 7 maça çıkabildi.

Beşiktaş, 10 Kasım'da takımın başına geçen ve 42 gün görevde kalan Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Ligde RAMS Başakşehir (1-0) ile Yılport Samsunspor'a (1-2) üstünlük kuran Beşiktaş, Corendon Alanyaspor (1-3) ve Fenerbahçe'ye (1-3) mağlup oldu. Siyah-beyazlıların MKE Ankaragücü ile oynadığı mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Club Brugge'ye 5-0 yenilen Beşiktaş, Lugano'yu ise deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Rıza Çalımbay ile ikinci dönemi hayal kırıklığı oldu - Son Dakika
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