Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı

23.11.2025 19:45
Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın rakibine karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı. Siyah-beyazlılar, ligde Samsun ekibine karşı son iç saha galibiyetini 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2'lik skorla almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı ligin iddialı takımlarından Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ YİNE KAZANAMADI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların rakibine karşı olan galibiyet hasreti de sürdü. Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

HASRET 20 YILA ÇIKTI

Dolmabahçe'de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 20 yıla çıkmış oldu.

19:07
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Samsunspor'a karşı galibiyet hasreti 20 yıla çıktı
