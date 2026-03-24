Beşiktaş'ın Yarı Final Maç Tarihi Değişti

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkması halinde 12, 13 ya da 14 Mayıs'ta iç sahada oynayacağı karşılaşmanın tarihini 5, 6 ya da 7 Mayıs olarak değiştirdi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, rakibini elemesi halinde yarı finalde Konyaspor - Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 12, 13 ya da 14 Mayıs'ta iç sahada karşı karşıya gelecekti. Ancak 20 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle, siyah-beyazlıların yarı finale yükselmesi halinde maç 5, 6 ya da 7 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir" ifadeleri kullandı.