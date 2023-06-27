Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut'un bir dönem fabrikada işçilik yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut'un bir dönem fabrikada işçilik yaptığı ortaya çıktı

27.06.2023 08:45

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Somaspor'dan Emrecan Bulut'u kadrosuna kattı. Pandemi döneminde futbolu bırakan Bulut, fabrikada işçilik yaparak para kazanmaya başlamıştı. Ferdi isimli hocasının ısrarı üzerine tekrar futbola dönen Bulut için Beşiktaş, 6 milyon lira ödeyecek.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Emrecan Bulut transferi için Somaspor ile her konuda anlaşmaya vardı. Bulut'un geçmişte fabrikada işçiliği yapması detayı ise dikkat çekti.

"PARA KAZANMAM GEREKİYORDU"

Beşiktaş, Emrecan Bulut için Somaspor'a 6 milyon lira ödeyecek. Pandemi döneminde futbolu bıraktığını belirten Bulut, "Bir nevi futbola küsmüştüm. 90 kiloya çıkmıştım. Çalışıp para kazanmam gerekiyordu. 2019 - 2021 yılları arası benim için boş geçti. Ferdi isminde çok sevdiğim ve beni futbola geri döndüren bir hocam vardı." dedi.

"FABRİKADA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM"

Bulut ayrıca, "Bir fabrikada çalışmaya başlamıştım. Bir gün Ferdi hocam yanıma gelerek, 'Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna. Oynadığın zaman neler olacak göreceksin' dedi. Ferdi hocam yeniden oynayayım diye çok ısrar etmişti. Hocamın teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş, Soma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Emrecan Bulut'un bir dönem fabrikada işçilik yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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