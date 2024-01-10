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Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson: 'İleriye doğru adım attığım için mutluyum' - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson: 'İleriye doğru adım attığım için mutluyum'

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı takımla birlikte ileri doğru adım attığını ve Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Svensson, Türkiye'nin futbol kültürü ve fanatik taraftarlarının kendisini etkilediğini ve Türkiye'de yaşamanın iyi bir deneyim olduğunu belirtti. Ayrıca, Beşiktaş'la birlikte iyi işler yapacaklarına inandığını ve her zaman takım için savaşacağını ifade etti.

Beşiktaş\'ın yeni transferi Jonas Svensson: \'İleriye doğru adım attığım için mutluyum\'
10.01.2024 - 15:13,
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Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson, siyah-beyazlı takımla birlikte ileri doğru adım attığını söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Svensson, "İleriye doğru bir adım attığım için mutluyum. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Benim için özel bir gün ve Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Daha önce Adana Demirspor'da forma giyen Svensson, Türkiye'nin kendisini büyüleyen bir ülke olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Hep futbol oynanacak ve yaşanacak bir ülke olarak görmüşümdür. Buradaki futbol kültürü ve fanatik taraftarlar beni hep etkilemiştir. Buradaki ofansif futbol anlayışını da seviyorum. Maçları izlemeyi ve oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Elbette daha önce Türkiye'de oynayan ve burası hakkında olumlu konuşan arkadaşlarım da vardı. Ben de farklı bir kültürde yaşamak istedim. Çünkü kuzeyden geliyorum ve orada her şey oldukça farklıdır. Burada yaşamanın ve Türk kültürünü öğrenmenin iyi bir deneyim olacağını düşündüm. Bence Türkiye futbol oynamak için harika bir yer. Buradaki insanlar iletişime açık ve dostça davranıyorlar. Ben de bunu çok sevdim. İlk günden beri çok hoş karşılandığımı hissettim. Çünkü buranın insanını çok sevdim. Buranın yemekleri de başka mutfaklarla karşılaştırdığımda oldukça zengin. Bu ülkenin, bu kültürün bir parçası olmaya çalıştım. İki buçuk yıldır Türkiye'de top koşturuyorum ve Beşiktaş'ı biliyorum. Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Adana Demirspor'un oyuncusuydum. Bunu kendime sakladım ve sadece ailemle paylaştım. Beşiktaş'ın ilgisini öğrendiğimizden beri pozitif yaklaştık."

"Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım"

Beşiktaş'la birlikte iyi işler yapacaklarına inandığını söyleyen siyah-beyazlı oyuncu, "Elbette herkes mümkün olduğunda ilk 11'de daha çok oynamak ister. Ben de takımda pozitif bir oyuncu olmak istiyorum. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş büyük hedefleri olan bir takım ve her zaman en üstte olmalı. Her maçımızı kazanmamız gerekir. Takımın büyüklüğünden, tarihinden dolayı bunları yapmalıyız. Birlikte iyi şeyler başaracağımıza eminim. Bizim geleceğimiz parlak. Burada oynayan herkes taraftarların fantastik, çok bağıran ve destekleyen olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Türkiye'deki sportif kültür bambaşka bir seviyede. Ben de burada oynamak için sabırsızlanıyorum. Burada iki defa Beşiktaş'a karşı oynadım ve kazanamadık. Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım beraber birçok maç kazanırız. Her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğimin sözünü verebilirim. Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım. Uzun yıllar Hollanda'da oynadım ve iyi bir pasör olduğumu da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile Tüpraş Stadyumu'nda bir araya geldi. Aybaba, Svensson'a başarılar diledi.

Kaynak: AA
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