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Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson ilk kez Adana Demirspor maçında forma giydi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson ilk kez Adana Demirspor maçında forma giydi

Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, eski takımı Adana Demirspor'a karşı oynanan maçta ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Svensson, daha önce Türkiye Kupası ve lig maçlarında yedek kulübesinde beklemişti.

Beşiktaş\'ın yeni transferi Jonas Svensson ilk kez Adana Demirspor maçında forma giydi
23.01.2024 - 20:20,
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Beşiktaş'ın yeni transferi Norveçli futbolcu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk 11'de ilk kez eski takımı Adana Demirspor'a karşı sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, bu müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Kartal'ın yeni transferi Svensson da böylelikle siyah-beyazlı formayı 11'de ilk kez eski takımı Adana Demirspor'a karşı giymiş oldu.

30 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor mücadelesinde 12 dakika görev almış, ligde ise Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında yedek kulübesinde bulunmasına rağmen oyuna girememişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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