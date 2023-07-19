Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco, İstanbul'a geldi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı yeni stoperi Lyanco, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüp, Lyanco'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Southampton ile 2 milyon kiralama bedeli ve 4 milyon euro zorunlu satın alma maddesi ile anlaşmaya vardı.
Geride kalan sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic söz konusu mücadelelerde 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
İşte Lyanco'nun ilk sözleri;
Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, ilk sözlerinde, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş formasını giydiğimde elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben de Beşiktaş taraftarları gibi heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
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