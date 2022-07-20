Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı

20.07.2022 23:19
Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı

Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Beşiktaş, İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, İspanya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 20.00'de ilk yarım saati basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

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