Teknik Direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş , İspanya kampına Alicante bölgesinde bu akşam yaptığı antrenman ile başladı.

Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, İspanya'da ilk çalışmasını yaptı - Son Dakika

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