Beşiktaş, İspanya kampında çalışmalarını sürdürdü

İlk 30 dakikası basına açık olan idmanda siyah-beyazlı ekip pas çalışması sonrası medyaya kapalı olan bölümde taktik antrenmanlar yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına İspanya 'da devam eden Beşiktaş , akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti.

Kaynak: AA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

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