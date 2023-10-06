Beşiktaş, İstanbulspor maçına Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılarda, göreve geçici olarak deneyimli hocanın yardımcılığını yapan Burak Yılmaz getirildi.

ANTRENMAN BURAK YILMAZ YÖNETİMİNDE YAPILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen oyuncularımız rejenerasyon yaparak günü tamamladılar. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılarımız, İstanbulspor maçı hazırlıklarına, yarın (7 Ekim) saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek." ifadelerini kullandı.