Beşiktaş, Jonah Mathews ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Jonah Mathews ile yollarını ayırdı

01.07.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 3 sezonluk oyuncusu Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Kaynak: AA

Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Jonah Mathews ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
İzmir’de makilik alanda yangın İzmir'de makilik alanda yangın
Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme
Trossard adım adım Beşiktaş’a doğru Trossard adım adım Beşiktaş'a doğru
Dünya Kupası’nda bir istifa daha Dünya Kupası'nda bir istifa daha
Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor Fransa şimdiden finale göz kırptı Bu adamları karşısında gören tir tir titriyor! Fransa şimdiden finale göz kırptı

22:02
Türk futbolunun tarihi kulübü, ’’Artık yorulduk’’ diyerek ligden çekildi
Türk futbolunun tarihi kulübü, ''Artık yorulduk'' diyerek ligden çekildi
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
21:43
Galatasaray’dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı
21:34
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
Elenmelerine rağmen tüm dünya onları alkışlıyor
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 22:19:08. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Jonah Mathews ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.