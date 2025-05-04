Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürdü.

Santrfor orijinli olmayan bir kadroyla derbiye çıkan Beşiktaş, ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamazken, Gedson Fernandes ilk yarının bitimine 1 dakika kala Mert Müldür'ün hatasını değerlendirerek takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra ligde oynadığı derbilerde tek yenilgi yaşadı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra Tüpraş Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarısında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi de 1-0 mağlup ederek derbilerdeki 4. galibiyetine imza attı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken rakibini Dolmabahçe'de 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, 20 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta da yendi

Siyah-beyazlı ekip, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile aynı sezonda oynadığı 2 lig maçını da kazandı.

Son olarak 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi derbide sarı-lacivertli takımı 4-3 yenerek bir sezonda oynanan iki derbiyi de kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, 20 senenin ardından Fenerbahçe'yi hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Gedson Fernandes, bir derbiyi daha boş geçmedi

Beşiktaş'ın derbideki golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Büyük maçları boş geçmeyen Portekizli oyuncu, Trabzonspor ve Galatasaray müsabakalarının ardından Fenerbahçe filelerini de havalandırdı.

Profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan ve toplam gol sayısını 11 yapan siyah-beyazlı futbolcu, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde 3 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt'e, Süper Lig'de ise Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

Gedson Fernandes kendini affettirdi

Beşiktaş'ın ilk yarıda kazandığı penaltıyı değerlendiremeyen Gedson Fernandes, 44. dakikada kendini affettirdi.

34. dakikada Talisca'nın elle müdahalesinin ardından penaltı için topun başına geçen siyah-beyazlı oyuncunun 36. dakikadaki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat sağ tarafına yatarak topu önledi.

Siyah-beyazlı oyuncu, 44. dakikada ise Mert Müldür'ün hatalı pasında yakaladığı fırsatı değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve penaltıdaki hatasını telafi etti.

Gedson Fernandes'in penaltıyı kullandığı esnada tribünlerden yüzüne lazer ışığı tutulması ise dikkatleri çekti.

Emrecan Terzi sakatlandı

Beşiktaş'ta bir savunma oyuncusu daha sakatlandı.

Derbi öncesinde Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı nedeniyle Arthur Masuaku'nun stoper olarak görev yapması nedeniyle sol bek olarak forma giyen siyah-beyazlı oyuncu Emrecan Terzi, 62. dakikada sakatlık yaşadı. Saha içinde müdahalesi yapılan Emrecan, oyundan alınırken yerine Uduokhai girdi.

Öte yandan Uduokhai, 5 maçlık aranın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

Uduokhai, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Atakaş Hatayspor maçlarında sakatlığı gerekçesiyle görev yapamamıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ı alkışladı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakayı kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışlayarak tebrik etti.

Sarı-lacivertli futbolseverler, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutlamak için taraftarının olduğu deplasman tribününe giden Beşiktaşlı futbolcuları alkışlarken, siyah-beyazlı yedek kulübesi de Fenerbahçe taraftarının jestine alkışla karşılık verdi.

Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti

Kadıköy'de oynanan derbi müsabakası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in 6. kez birbirlerine rakip olmasına sahne oldu.

Tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki teknik adam, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Solskjaer'in Beşiktaş'ı derbide Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 1-0 yenerken rekabette Norveçli teknik adam 3 galibiyete ulaştı ve öne geçti.

Öte yandan Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 derbi maçını da kazanmayı başardı.