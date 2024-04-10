Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Eurocup finalinde ikinci oldu

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Eurocup finalinde London Lions'a 81-70 mağlup olarak ikinci oldu.
Kadınlar EuroCup final serisinin ilk maçını 75-68 kazanan Beşiktaş, İngiltere'de rövanşta London Lions ile şampiyonluk maçına çıktı. İlk periyodu 23-17 mağlup tamamlayan siyah-beyazlılar, devreye de 45-35 yenik girdi. 3. periyodu da 60-55 geride tamamlayan Beşiktaş, hakemlerin de kötü yönetimiyle rakibine 81-70 mağlup olarak ikinciliği elde etti.
Salon: Copper Box Arena
Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Yasmina Alcaraz (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
London Lions: Karlie Samuelson 19, Megan Gustafson 18, Holly Winterburn 13, Temi Fagbenle 17, Sheylani Peddy 6, Abigail Nicole Meyers 7, Katsiaryna Snytsina, Savannah Wilkinson 1, Ivana Katanic
Başantrenör: Petar Bozic
Beşiktaş: Dana Evans 17, Jovana Nogic 9, Yueru Li 13, Elif Bayram 8, Mihaela Lazic 16, Tijana Krivacevic 5,
Kristina Topuzovic 2
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 23-17 (London Lions lehine)
Devre: 45-35 (London Lions lehine)
3. Periyot: 60-55 (London Lions lehine) - İSTANBUL
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