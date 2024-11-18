Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'na Yeni İsim

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 33 yaşındaki oyuncu Tina Krajisnik'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırp basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Bodrum Basketbol forması giyen ve pivot bölgesinde oynayan Tina Krajisnik, kariyerinde Galatasaray, UMMC Yekaterinburg, Chicago Sky, Sopron Basket, Diosgyori, PEAC-Peks, Kızılyıldız, Radivoj Korac ve Loznica formalarını giydi.
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