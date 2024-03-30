Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi: Futbolun içinde olun, kadınlarımız bizi gururlandırdı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından yaptığı açıklamada, kadınlara futbolun içerisinde olmaları gerektiği çağrısında bulunarak, "Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz" dedi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduklarını aktaran Altın Mimir, "İşte Beşiktaş bu. Çok heyecanlıyız. Dün akşam oynanan basketbol maçının ardından bugün kızlarımızın gösterdiği performans bizi çok mutlu etti. Bütün kadınlarımıza sesleniyoruz, futbolun içinde olun. Hakem olun, futbolcu olun, yönetici olun. Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz" dedi.
Işıl Zeybek: "Eminiz kızlarımız daha güzel sonuçlara imza atacak"
Mücadelenin çok keyifli olduğunu vurgulayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek, "Bir derbi maç oynadık. Çok keyifli bir mücadele oldu. Kazanmak da güzeldi. Eminiz kızlarımız daha güzel sonuçlara imza atacak. Her zaman yanlarındayız. Kadın taraftarlarımızı da tribünlere davet ediyoruz" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından kadınlara futbolun içerisinde olmaları gerektiği çağrısında bulunarak, 'Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz' dedi. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek ise 'Eminiz kızlarımız daha güzel sonuçlara imza atacak' şeklinde konuştu.
Beşiktaş formasıyla 150. maçına çıkan Didem Karagenç, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada siyah-beyazlı formayı giymenin gururunu yaşadığını söyleyerek, 'Beşiktaş derbilerin takımıdır, derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz' dedi. Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dinamik ısınma ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.
THY Euroleague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, 50 sayı atarak rekor kırarak haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Hayes-Davis'in performansıyla aynı zamanda Euroleague tarihinde bir müsabakada en çok sayı atan basketbolcu oldu.
Türkiye Basketbol Ligi 31. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Esenler Erokspor'a 85-82'lik skorla mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar üstün olan Erokspor, galibiyeti son saniyelere kadar korudu.
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Maç sonrasında Beşiktaş kaptanı Didem Karagenç'e 150. maçına çıkması dolayısıyla başkan Hasan Arat tarafından forma hediye edildi. Karagenç, Beşiktaş forması altında 150 maça çıkmanın gururunu yaşadığını belirtti ve futbolu burada bırakmayı umduğunu ifade etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir ise kadınların futbolun içinde yer almasını vurgulayarak, kadın taraftarları tribünlerde daha çok görmek istediklerini söyledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yendi. Play-off mücadelesi veren iki takımın maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, 13. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise 11 galibiyette kalarak 14. yenilgisini aldı. Sezon sonu olası bir puan eşitliğinde ikili averaj üstünlüğü de Manisa ekibinde kaldı.
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