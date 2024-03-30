Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi: Futbolun içinde olun, kadınlarımız bizi gururlandırdı

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından yaptığı açıklamada, kadınlara futbolun içerisinde olmaları gerektiği çağrısında bulunarak, "Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz" dedi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleyi 4-2'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Altın Mimir ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduklarını aktaran Altın Mimir, "İşte Beşiktaş bu. Çok heyecanlıyız. Dün akşam oynanan basketbol maçının ardından bugün kızlarımızın gösterdiği performans bizi çok mutlu etti. Bütün kadınlarımıza sesleniyoruz, futbolun içinde olun. Hakem olun, futbolcu olun, yönetici olun. Futbolcularımız bizi gururlandırdı bugün, teşekkür ediyoruz" dedi.

Işıl Zeybek: "Eminiz kızlarımız daha güzel sonuçlara imza atacak"

Mücadelenin çok keyifli olduğunu vurgulayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Işıl Zeybek, "Bir derbi maç oynadık. Çok keyifli bir mücadele oldu. Kazanmak da güzeldi. Eminiz kızlarımız daha güzel sonuçlara imza atacak. Her zaman yanlarındayız. Kadın taraftarlarımızı da tribünlere davet ediyoruz" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL