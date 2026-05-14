Beşiktaş Kadın Voleybolu Yasmine Abderrahim'i Transfer Etti

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Cezayirli smaçör Yasmine Abderrahim'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki voleybolcu, gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.
Yasmine, ASW Bejaia, Istres Provence Volley, Pays d'Aix Venelles ve Olympiacos Piraeus takımlarında oynadı.
