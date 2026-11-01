Beşiktaş Kasımpaşa'da 87. dakikada 2-2'ye razı oldu, galibiyet hasreti 4 sezona çıktı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarının başında Dusan Vlahovic'in golüyle 2-0 öne geçti.

60. dakikada Winck'in attığı golle durumu 2-1 yapan Kasımpaşa, 87. dakikada Rafferty'nin golüyle skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltirken ev sahibinin puanı 17 oldu.

Deplasman kabusu devam ediyor

Ligdeki tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Beşiktaş, üst üste üçüncü dış saha maçını kazanamadı.

Bu sezon deplasmanda sadece Fenerbahçe'yi yenerek evine 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor deplasmanlarının ardından Kasımpaşa'ya da takıldı.

Bu sezon ligdeki ilk beraberliğini alan siyah-beyazlılar, 2-0 üstünlüğünü koruyamadığı maçta 1 puana razı oldu.

Kasımpaşa'da yine kazanamadı

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki galibiyet hasretini 4 sezona çıkardı.

Kasımpaşa'da son galibiyetini 2022-23 sezonunda 5-2'lik skorla elde eden siyah-beyazlılar daha sonra oynadığı 4 maçtan da puan kaybıyla ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 4 maçta 1 kez yenilirken geri kalan 3 maç da beraberlikle sona erdi.

Trossard 4 hafta sonra gol attı

Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kasımpaşa maçında suskunluğuna son verdi.

Siyah-beyazlı formayla tek golünü Erzurumspor FK karşısında kaydeden tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa karşısında ikinci kez fileleri havalandırdı.

Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından Kocaelispor, Trabzonspor, İstanbul Başakşehir maçlarını boş geçen Trossard, Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla yakaladığı fırsatı gole çevirerek kazanılan 3 puanda kritik rol oynadı.

Vlahovic suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, 3 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı formayla 7. golünü kaydeden Sırp futbolcu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından ligde Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında rakip fileleri havalandıramazken UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşılaşmasını da boş geçti.

Vlahovic yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Hoffenheim deplasmanına götürülmemişti.

Rashica 3 maç sonra

Beşiktaş'ta sakatlığı sona eren Milot Rashica 3 maç sonra forma giydi.

Bu sezon ligde sadece Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler'e karşı görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, Kocaelispor, Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında sahada yer alamadı.

Avrupa listesinde yer almayan Rashica, 83. dakikada Trossard'ın yerine oyuna dahil oldu.