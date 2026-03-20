Beşiktaş, Kasımpaşa'dan galip: Hakan Daltaban açıklamalarda bulundu!

20.03.2026 00:16
Hakan Daltaban, Kasımpaşa galibiyetinden memnun olduğunu ve takımın kazanma hırsını vurguladı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, siyah-beyazlı oyuncuların Kasımpaşa karşısında 90 dakika kazanma hırsıyla mücadele ediyor olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından Daltaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki takımın sahada iyi mücadele ettiğini belirten Hakan Daltaban, "Her ne kadar mart ayının sonu da olsa soğuk bir akşamda tribünleri dolduran taraftarlarımızla beraber güzel bir futbol akşamı geçirdik. Sahada güzel bir mücadele vardı. İki takımı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her maç kazanmamız gereken bir mücadele. Bizler ve camiamız için çok değerli bir galibiyet. Şair demiş ki, 'Formanda ter olmaya geldim'. Bizim için önemli olan oyuncularımızın 90 dakika, kazanma hırsıyla terinin son damlasına kadar mücadele ediyor olması. Bizim için anlamlı olan buydu. İyi oynayanları, kötü oynayanları futbol kamuoyu takdir eder ama bizim için mücadele önemlidir. Beşiktaş camiası ve tribünleri de tarih boyunca formasının son ter damlasına kadar ıslatan oyuncuları sever. Bugün ben onu gördüğüm için mutluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'yü attığı golden dolayı tebrik eden Daltaban, "Milli takımda da ülkemiz adına aynı başarıları göstermesini temenni ediyorum." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın çok büyük bir sevda olduğunu biliyorsunuz. Çok mübarek bir ayı geride bıraktık. Bu bayramlar bizler için çok önemlidir. Bayramlarda da bayramlaşma önce ailelerle yapılır. Bu akşam tribünlere gelip mücadele eden, bizimle beraber takımını destekleyen, ekranlarında bu maçı seyreden veya bu maç sonucuyla birlikte sevinen öncelikle Beşiktaş ailemin sonra futbol kamuoyunu ve İslam aleminin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız."

İyi bir takıma sahip olduklarını dile getiren Daltaban, "Bizler için önemli olan ne yaptığını bilen bir anlayışla devam etmek. İş hayatında da sosyal hayatta da takım olmadığınız hiçbir oyunu kazanamazsınız. Camiamızın şunu çok iyi bilmesini istiyorum: Biz çok iyi bir takımız. Başkanıyla, yönetimiyle, teknik kadrosuyla, futbolcularıyla ve tribünleriyle... Biz bu birlik beraberliği sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu camianın da her zaman ağabeyleri, babaları, liderleri vardır. Bu camianın da çok saygın, çok iyi Beşiktaşlı ve çok iyi bir lideri var. Başkanımız bu konuda çok özenli davranıyor. Camiada birlik beraberliği sağlamak adına gerek tribünlerle, gerek takımla, gerek teknik kadroyla biz ayrı bireyler, ayrı birimler değiliz. Çok değerli bir yönetim kurulumuz var. Hepsi çok fedakarca çalışan çok saygın insanlar. Biz çok ekranları sevmiyoruz. Sakın ola ki camiamız ortada olmadığımızı farklı değerlendirmesin. Bu tamamen bizim arkadaşlarımızın mütevazılığından kaynaklanıyor. Gerçekten herkes cansiparane mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı camiaya seslenen Daltaban, "Ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı biliyoruz. Orta ve uzun vadede planlarımız belli. Başkanımız bunlardan zaten taviz vermiyor. Hem mali disiplin anlamında hem Beşiktaş'ın geleceği anlamında ve futbol yapılanması adına teknik kadromuzla çok iyi bir takımız. Onlara çok inanıyoruz. Sonuna kadar onlarla beraberiz. Tek vücut halinde umarım yarınlarda çok güzel bayramları hep birlikte yaşarız." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, sahaya bütün derbileri kazanmak için çıkar"

Hakan Daltaban, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Senelerce derbi havalarını yaşadıklarını anlatan Daltaban, "Fenerbahçe derbisi ve derbiler bizim her zaman kazanmaktan başka bir şeyi düşünmediğimiz olgulardır. Beşiktaş sahaya kazanmak için çıkar. Bizim tek arzumuz bütün maçlarımızı kazanmak. Futbolla ilgili teknik taraflarla hocamız, teknik kadromuz gerekli detayları verecek ama Beşiktaş, sahaya bütün derbileri kazanmak için çıkar. Takımımız da buna hazır. Futbol şansı ve diğer faktörler de herhangi bir engel sağlamazsa o günleri yaşarız inşallah." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

