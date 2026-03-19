Beşiktaş - Kasımpaşa: İlk Yarı 2-0 - Son Dakika
Beşiktaş - Kasımpaşa: İlk Yarı 2-0

Beşiktaş - Kasımpaşa: İlk Yarı 2-0
19.03.2026 21:11
Beşiktaş, Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı 2-0 önde kapattı. Goller Hyun-Gyu Oh ve Orkun Kökçü'den.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Orkun Kökçü'nün sol kanattan ortasında ön direkte bulunan Hyun-Gyu Oh'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Vaclav Cerny'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta topla buluşan Amir Murillo'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Cafu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu çeldi.

45+2. dakikada Amir Murillo'nun sağ kanattan ortasında defansın arkasına sarkan Orkun Kökçü'nün ceza sahası içi sol tarafından bekletmeden ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Andreas Gianniotis'ün üzerinden ağlara gitti. 2-0

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Milot Rashica, Salih Uçan, Kartal Yılmaz, Cengiz Ünder, Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adem Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Andri Baldursson, Jim Allevinah, Mortadha Ben Ouanes, Fousseni Diabate, Adrian Benedyczak

Yedekler: Ali Emre Yanar, Nicholas Opoku, Taylan Utku Aydın, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş, Cenk Tosun, Habib Gueye

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Hyun-Gyu Oh (dk. 11), Orkun Kökçü (dk. 45+2) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Cafu, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Belözoğlu (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş - Kasımpaşa: İlk Yarı 2-0 - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş - Kasımpaşa: İlk Yarı 2-0 - Son Dakika
