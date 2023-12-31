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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Beşiktaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü saat 13.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü
31.12.2023 - 14:39,
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Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü saat 13.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA
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