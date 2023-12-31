Beşiktaş, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, Beşiktaş U-19 Takımı ile yapılan antrenman maçı sonrası tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 2 Ocak Salı günü saat 13.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.