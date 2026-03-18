Beşiktaş Kasımpaşa Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın taktiksel antrenmanla tamamlandığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, maç için kampa girdi.
