Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik programların yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçla tamamlandı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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